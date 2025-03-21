辦宣講遭網友留言一次斃命　高雄藍黨部報案

國民黨高雄市黨部21日下午出示向警方報案三聯單。（國民黨高雄市黨部提供） 中評社高雄3月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市黨部3月27日將在五甲龍成宮舉辦宣講活動，除了先前鬧出臨時更改地點的風波外，今天又傳出網友揚言攜帶“一次斃命物”參加，對此高雄市黨部前往高雄市警察局鳳山分局報案，警方證實已受理並成立專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦。



國民黨高雄市黨部於20日晚間收到網友私訊，發現在綠委員林俊憲臉書貼文底下有網友留言“委員，請問我想去參加，有什麼可以一次斃命的東西可以帶過去”。由於該名網友相關言論已涉及危害當天參與活動民眾的人身安全，國民黨高雄市黨部對此不敢輕忽且嚴加看待，今天上午前往鳳山分局報案。



國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，活動發布以來租借場地或是辦理確實受到各方壓力，宣講活動提倡和平理性，針對特定陣營人士有不理性行為，仍呼籲適可而止，不要在國家內部找敵人，造成社會動盪不安。



高雄市警察局鳳山分局表示，已受理國民黨高雄市黨部報案，表示有人於臉書留言疑涉及恐嚇用詞，獲報後即刻成立專案小組並報請高雄地方檢察署指揮偵辦。



國民黨為反制大罷免潮將在全台展開百場政策說明會，高雄市黨部原定於27日晚間7點在三鳳宮舉辦“頭家不爽，一起站出來”廟口開講，但公布後三鳳宮決定不租借，國民黨臨時宣布更改到鳳山五甲龍成宮舉辦，活動將如期舉行。