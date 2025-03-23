李其澤：美急於終結俄烏戰爭 目的何在？

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月23日電（記者 方敬為）針對美俄領袖通話協商俄烏戰爭停火，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，美國總統特朗普在競選期間就承諾就職後要迅速終結俄烏戰爭，所以在協商的過程中是相對急躁的一方，俄羅斯則相對游刃有餘，總統普京可望透過協商提出更多要求，烏克蘭的處境相對不利。



李其澤表示，特朗普要俄烏停火，一方面是要擺脫援助烏克蘭的無底洞，一方面則是打算收拾戰場，後續要將戰略資源及目標轉移到印太地區，準備與中國博弈。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



特朗普和普京18日針對俄烏克蘭戰爭一事進行通話，雙方經討論後，普京同意在能源基礎設施方面停火30天、互換175名戰俘。對此，有俄媒報導指出，普京要求特朗普正式承認，俄軍在烏克蘭的4州佔領區與克里米亞屬於俄國領土，包括盧甘斯克州（Luhansk）、頓內次克州（Donetsk）、劄波羅熱（Zaporizhzhia）、赫松州（Kherson）以及克里米亞，理由是“俄國已到手的不退還”。



對於美俄領袖協商俄烏停火的情況，李其澤指出，進展不如外界所期盼，最初美方曾經提出全面停火的構想，但在特朗普與普京的直接溝通中，普京只同意了對烏克蘭能源供給及基礎設施方面有限停火，雙方雖然在某種程度上展現出推動和平進程的意願，但實際進展卻遠未達到國際社會普遍期望的決定性突破。

