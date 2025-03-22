李大中：美中若談崩了　台灣會被美擺上桌

淡江大學戰略所長、中華戰略前瞻協會理事長李大中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月22日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普會將台灣當成交易籌碼？淡江大學戰略研究所所長、中華戰略前瞻協會理事長李大中21日在一場座談會上表示，依照他第一任期作風，如果和中方談崩了，會將所有對他有利的籌碼都擺上來當成攻擊的工具，包括台灣議題。所以特朗普應該不會隨便放棄台灣。



美國總統特朗普就任後，造成國際政經情勢巨大影響，TVBS集團21日舉辦新書“地下帝國：金融、網路、半導體－－－美國如何將世界經濟武器化”座談會，分析當前國際局勢，並探討現今金融與科技制度發展動態。



座談會由TVBS《新聞大白話》節目主持人錢怡君主持，邀請李大中、淡江大學整合戰略研究中心顧問林穎佑、淡江戰略所助理教授歐陽睿、台灣資安大聯盟副祕書長沈家生等人與談。



與會人士提問，依特朗普的交易性格，是否會如外界討論放棄台灣或者將台灣交易出去？



李大中表示，特朗普的確是交易型風格，但特朗普團隊裡面有兩派聲音，譬如特朗普自己，要達到目標，很實際且講究經濟利益，包括帶領政府效率部的特斯拉執行長馬斯克、商務部長盧特尼克、聯邦調查局長帕特爾等等，但也有一些對中比較強硬派，包括國務卿魯比歐，國安顧問瓦爾茲等，還有美國國會基本上都是對中強硬派。



李大中認為，現在美國政府當然仍是特朗普說了算，但照他上一任的作風，當美中談崩了、撕破臉，這時候特朗普會將對他有利的工具全擺上檯面，包括台灣議題，就會上特朗普的談判桌，所以特朗普應該不會拋棄台灣。



李大中強調，但台灣還是要強化自己，要自立自強，雖然特朗普所說的“國防”預算達GDP的10%，台灣做不到，但特朗普可能就是要點出台灣在“國防”預算上遠遠不夠，所以3%目前是賴政府往前的目標，甚至要達到5%都不太容易，只能說對於未來，台灣充滿挑戰。