高少凡：賴清德替美國對中國的博弈展開鋪排

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中3月22日電（記者 方敬為）賴清德日前宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，並提出5大“國安”威脅和17項因應策略。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，賴的說法形同宣告兩岸進入準戰爭狀態，這是國共對峙以來前所未見，他研判，賴一方面配合美國對台灣的戰略部署，同時又希望獲得美國更進一步的安保承諾，尤其是在看見烏克蘭的處境之下，因此把調子拉高，設法要美國表態。



高少凡進一步提到，賴清德即使拉高調子，也沒有取得美國正面的呼應，台灣當前對美國已沒有交涉的能力，因為最重要的半導體都落地美國，接下來只能任憑擺佈，特朗普若能與中方達成某種交易，台灣很可能就是被交易的對象，所以賴清德政府相對緊張，賴清德是否會更進一步激化情勢，以換取美國的注意，值得觀察，這也會是相對危險的情況。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



針對“賴17條”效應，高少凡表示，賴清德上任後不斷切割兩岸關係，設法推升台海緊張情勢，背後有美國授意。美國總統特朗普目前將焦點放在處理俄烏戰爭停火，研判接下來就會將力量轉移至印太地區，要展開對中國的博弈，要累績對中國談判的籌碼，台灣牌會是最好的方式。

