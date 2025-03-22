爬山照震撼　游盈隆：英蘇聯盟要嚇阻什麼？

游盈隆接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月22日電（記者 黃筱筠）蔡英文與蘇貞昌日前一前一後PO出健走爬山照片，引發綠營討論與揣測。台灣民意基金會董事長游盈隆接受中評社訪問指出，這個訊息很強烈，蔡蘇無論如何是民進黨內兩大山頭的結合，是一股力量想要嚇阻一些事情、避免一些事情發生，或許是想給參選新北市長的人看，也代表蔡蘇會聯手共同做一些事情。



游盈隆1956年生、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任東吳大學政治系教授，2000年曾擔任陳水扁競選總部副總幹事；陳水扁執政後，歷任“行政院”研究發展考核委員會副主任委員、民進黨副秘書長、陸委會副主委並兼任海基會副董事長兼秘書長。2019年6月退出民進黨。



游盈隆指出，看到蔡英文與蘇貞昌一起爬山，以政治動作來說，蔡英文、蘇貞昌大動作是唯恐天下不知道他們去爬山。傳達強烈訊息，不但表明兩人感情好，會共同做一些事情，這個訊息很強烈，蔡蘇無論如何是民進黨內兩大山頭結合，是一股力量想要嚇阻一些事情、避免一些事情發生。或許想給參選新北市長的人看。



他也說，蘇貞昌女兒、“立委”蘇巧慧部署新北市很久，大家應該都知道蘇老縣長的一個重要心願，就是女兒接班當市長，是蘇貞昌人生中要追求的目標與價值。



至於黨秘書長林右昌也有意參選新北市長，游盈隆認為，黨內競爭很正常，但是要有規則、制度要公平，只要民主、公平、自由的黨內選舉，再怎麼競爭都沒有關係。比理念、比人氣、比個人條件都是民主一部分，要相信民主，不是相信個人利益，才能避免重蹈2018、2022的敗選覆轍。賴沒有看到2018年與2022年怎麼輸的？那就太不成材。



賴清德補提名7位大法官與“司法院正副院長”人選，“司法院長”被提名人蔡秋明現任高等法院檢察署主任檢察官，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘竟提到，檢察官當“司法院長”當然不妥。