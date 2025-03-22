新竹罷藍委民團會師　柯建銘嗆招搖撞騙

柯建銘在林志潔臉書留言批評罷團勿再招搖撞騙。（照片：林志潔臉書） 中評社新竹3月22日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，目前已有34席藍委、1席無黨籍“立委”和停職中的新竹市長高虹安罷免案通過第一階段，展開第二階段連署。挺綠的新竹縣市4大罷免團體今晚在新竹火車站前廣場大會師，約有3百人到場響應，許多綠營支持者手持自製標語在現場力挺罷免活動，共收了近4百份罷免連署書。



這場新竹縣市4大罷免團體大會師，是由民進黨籍新竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱所籌辦，因事先未告知新竹雙罷領銜人柯建銘特助戴振博與陽明交大法律學者林志潔，引發兩人不滿，兩人在臉書同步發文質疑此次活動的正當性，柯建銘也跳出來留言嗆聲該活動是“假罷免真募款，不要再招搖撞騙”。



活動在傍晚5時開始，現場擺起新竹縣市4大罷免團體“風城安心上路”、“罷免鄭正鈐新竹公民運動”、“撕除惡銘”和“除舊汰欣罷免徐欣瑩”的第二階段罷免連署站。據主辦單位透露，一個晚上4個罷免團體共收了近4百份第二階段罷免連署書。



活動最高潮約在晚間7時30分，當台灣親綠網紅“八炯”和“閩南狼”到場現身宣講時人數達到最高峰，現場目測約有3百人到場響應。“八炯”和“閩南狼”輪流上台宣講後，“閩南狼”還上台唱2首歌。



主辦單位除了安排網紅宣講外，也開放讓現場民眾已自行登記的方式上台宣講，表達自己為何支持罷免的心聲。現場許多綠營支持者也手持“罷免救台”和“下架薪水小偷”等自製標語表達訴求。現場工作人員則穿著印有“大罷免！顧新竹！救台灣！貪污高虹安！賣台鄭正鈐！”的背心，到處吆喝希望能衝高第二階段罷免連署數。



雖然柯建銘一度嗆聲將拒收活動現場所收的連署書，但整起事件在劉康彥於臉書發文道歉並請辭民進黨新竹黨部執行長與執委職務後暫告落幕。劉康彥因是民進黨籍新竹市議員，本來就可以收受第二階段罷免連署書，且黨部也有配額份數要求，最後經雙方協調後，活動現場所收的罷免連署書仍然算數，但新竹雙罷領銜人戴振博與林志潔則未出席今晚的新竹罷團大會師活動。