游盈隆：民進黨邊罷免邊協商　匪夷所思

游盈隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月22日電（記者 黃筱筠）民進黨下達黨公職服務處轉為罷免連署站，站上第一線。台灣民意基金會董事長游盈隆接受中評社訪問指出，若按照民調四成三民眾可能連署第二階段來看，整個罷免情勢是“天乾物燥，小心火蠋”，只要一個火柴、汽油就會燃燒起來。而民進黨一邊搞大罷免，一邊要談事情、要協商法案，這到底是什麼匪夷所思的狀況。



目前罷藍委有35案已過“中選會”的一階段門檻，游盈隆盤點，台中以北的中國國民黨“立委”第二階都危險，大約20位可能會過門檻。至於可能被罷免的綠委，目前雙北第一階段補件應該會過，尤其是“雙吳”吳思瑤、吳沛憶是焦點，這兩人應該很危險。



游盈隆1956年生、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任東吳大學政治系教授，2000年曾擔任陳水扁競選總部副總幹事；陳水扁執政後，歷任“行政院”研究發展考核委員會副主任委員、民進黨副秘書長、陸委會副主委並兼任海基會副董事長兼秘書長。2019年6月退出民進黨。



他表示，民進黨一邊搞大罷免，一邊要談事情、要協商法案，這到底是什麼匪夷所思的狀況，現在已經演變成這樣。從結果面來看，賴清德兼任黨主席，如果不是摸石子過河，走一步算一步，否則就是某程度被狹持，罷免的勢已經造起來，難道賴要當消防隊，群眾火都燒起來，賴要去撲滅也要付出政治代價，賴可能就順著火燒，看要燒到何種狀況。但游盈隆也批評，這種狀況非常荒唐！民進黨到底要幹什麼，真的不知道，這種作法“前無古人、後無來者”。



根據“中選會”資料，目前過第一階段罷免有35位泛藍“立委”，綠委則掛零，有待補件。



游盈隆研判，目前約有20名被罷免藍委會過第二階段，扣除藍營原住民與離島藍委，區域泛藍委“立委”幾乎百分百過第一階段。主要看得是民調結果，民意反應四成三民眾說可能去參與第二階段連署，在這個基礎上推論，第二階段連署不會很安靜，民眾參與的可能性很大。當然還要看未來，整個組織運作，各個陣營資源投入，讓有意願的人在街上、辦公室的人出來連署，這是很龐大的組織工程。



他指出，但是現在趨勢與客觀條件來看，已經出現這樣的狀況，“天乾物燥，小心火蠋”，只要有一個火柴、汽油就會燒起來。目前民進黨基層有很高罷免意志，但是散居各地，要凝聚起來、組織起來是龐大工程，“現在民進黨已經在這麼做這件事情”。