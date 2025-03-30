李其澤：美國欲藉台灣消耗中國　下兩岸險棋

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月30日電（記者 方敬為）賴清德宣稱中國大陸是“境外敵對勢力”，並提出5大“國安”威脅和17項因應策略。彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，賴舉措的背後事實上是美國主導，美國總統特朗普積極斡旋俄烏停火，就是準備將戰略目標轉移至印太地區，要與中國博弈，台灣牌就是重要籌碼，美國希望台灣成為下一個戰爭代理人。



李其澤指出，相關脈絡有跡可循，包括美國國務院刪除“不支持台獨”字句，AIT處長谷立言肯定賴清德對大陸“間諜”及影響採取打擊行動等，鼓吹台灣提高“國防”預算編列達GDP的10%等，美國顯然是將當年激化俄烏爭端的手法複製來台海，要藉台灣消耗中國，在下兩岸險棋。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



李其澤認為，賴清德是配合美國所主導的戰略目標，現實中美國透過各種手段，試圖將“台獨”勢力導向更為激進的路線，而賴清德的動作則正好迎合了這一趨勢，使得在推行務實“台獨”政策的過程中獲得了堅實的後盾與外部靠山。



李其澤指出，回顧過去幾年台海兩岸及國際局勢的變化，不難發現美國在東亞地區的戰略調整已成為各方關注的焦點，近期特朗普急於解決包括烏克蘭戰爭與中東危機在內的各種問題，實則在暗中累積與中國談判的籌碼。這種層層遞進的策略，不僅體現出美國在外交上的盤算，也將台灣置於一個極其微妙的戰略位置。



李其澤分析，美國一直默默地為自己在與中國談判時爭取更多籌碼，而台灣恰恰成為其中一枚重要的棋子。從美國對台軍售的頻繁舉措，到不斷要求台灣提高“國防”預算在GDP中的比例，無不彰顯出美國希望透過強化台灣的軍事實力，從而在戰略上遏制中國崛起的意圖。



他進一步指出，特朗普對賴清德務實“台獨”的主張雖然沒有公開支持，卻也沒有約束。另外，從AIT處長谷立言的談話可看出端倪，谷立言說，“賴發起打擊中國長期以來的‘間諜’和影響的行動，將進一步增強我們與台灣合作的能力。”加上國務院官網刪除“不支持台獨”等字句，清楚顯示美國正在下兩岸險棋，都是美國累積對中國打交道，或是特朗普對中國領導人談判的籌碼。