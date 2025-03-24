曹嘉豪：藍基層對公投反制罷免無感　直挨打

彰化縣議員曹嘉豪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月24日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫宣布推動“反廢死、反戒嚴”公投，外界解讀是反制綠營大罷免行動。國民黨組織發展委員會副主委、彰化縣議員曹嘉豪接受中評社訪問表示，黨拋出公投議題與情勢脫節，當前選民焦點都不在罷免，反廢死、反戒嚴公投，恐怕激不起漣漪，希望黨中央應對反罷免要有更明確的方針，整合資源投入，而不是讓地方單打獨鬥。



全台大罷免目前是35：0，有35位藍委已通過第一階段連署，進入第二階段，目前尚無綠委通過第一階段連署。



應對民進黨全台藍委大罷免行動，國民黨宣布推動“反廢死、反戒嚴”公投，黨主席朱立倫19日表示，公投是否與罷免案綁定並非重點，真正關鍵在於讓民眾對於賴清德政府推動的“實質廢死”，以及涉及準戰爭與戒嚴性的“賴17條”表達意見。



針對國民黨中央的策略，曹嘉豪認為，對反罷免恐怕是緩不濟急，雖然反廢死、反戒嚴確實是民意所向，但問題在於，當前選民的目光都放在全台大罷免的動態上，藍營拋出公投，他個人觀察，地方選民是無感的，反而不少支持者對國民黨很不諒解，為何綠營都傾府院黨之力推動全台大惡罷，藍營還在挨打，沒有作為？畢竟公投案與罷免案本來就無法畫上等號。



曹嘉豪指出，況且公投案未必能綁定罷免投票，尤其在民進黨掌握行政機器的情況下，選務單位真的會讓藍營如意嗎？他呼籲黨中央，應該將心力及資源直接鎖定在反罷免上，目前黨中央對於反罷免方針毫無定調，導致地方只能單打獨鬥，這讓基層支持者無法理解，甚至是感到失望！



曹嘉豪說，面對民進黨當家還鬧事，國民黨身為最大在野黨，再繼續溫良恭儉讓只會被壓著打，黨中央應該設法整合資源，下達動員令，全黨動起來反罷免，無論是推進對綠委的罷免連署，或者鼓吹支持者出來投反對票，都要盡早動作，面對第一階段罷免連署藍綠委35：0的窘境，黨中央要硬起來，不能再消極應對。

