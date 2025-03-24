游家富：朱立倫反罷無能　黨魁連任無望

國民黨前中常委游家富。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月24日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫宣布推動“反廢死、反戒嚴”公投，外界解讀是反制綠營大罷免行動。國民黨前中常委游家富接受中評社訪問表示，朱立倫面對民進黨發動藍委大罷免，反制作為慢半拍，如今想到以公投反制罷免，為時已晚，一來不即時，二來民眾無感，此現象顯示出朱立倫領導無能，要爭取黨主席連任，基本上無望。



應對民進黨全台藍委大罷免行動，國民黨宣布推動“反廢死、反戒嚴”公投，黨主席朱立倫19日表示，公投是否與罷免案綁定並非重點，真正關鍵在於讓民眾對於“賴政府”推動的“實質廢死”，以及涉及準戰爭與戒嚴性的“賴17條”表達意見。



針對朱立倫拋公投案應對大罷免，游家富表示，無法理解朱的想法，因為此時拋出公投案，未必能夠綁罷免投票，“中選會”先前已預估時程，最快也要到今年8月下旬才能夠投票，按照現階段民進黨推動罷藍委如火如荼，最快今年7月15日就能夠投票，試問公投案對國民黨反罷免的幫助何在？



游家富批評，國民黨中央早就知道民進黨要傾全黨之力投入大罷免，卻遲沒有對策，有藍委提出“以罷制罷”的建議，還被黨中央否決，結果只看到國民黨的力量完全沒出來，放任沒經驗的青年軍去運作罷免綠委，最第一階段連署全軍覆沒，出現35：0的慘烈成績，失職的黨中央難道都不需要負責嗎？

