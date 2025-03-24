中評關注：國民黨抗罷不力　地方危機感濃

台中市藍白組“惡罷退散志工團”反制綠營罷免攻勢。（惡罷退散志工團提供） 中評社台中3月24日電（記者 方敬為）民進黨推進全台藍委大罷免來勢洶洶，地方藍營紛紛祭出因應對策，但相對綠營有組織、有規模的戰略部署，國民黨則偏向各地方單打獨鬥，凸顯出國民黨中央在反罷免措施上缺乏指揮調度，效率不彰，導致地方人人自危，透露出濃濃危機感。



大罷免潮席捲全台，目前罷藍委及綠委的第一階段連署通過情況為35：0，民進黨罷藍委行動勢如破竹，國民黨在反制的表現上，相對屈居劣勢，這也讓藍營支持者相當緊張，雖然黨主席朱立倫19日宣布將推動“反廢死、反戒嚴”公投，以公投案牽制罷免案，但地方藍營普遍不看好。



根據“中選會”預估時程，公民投票從提出到成案，最快也要到今年8月下旬才能夠投票，但按照現階段民進黨推動罷藍委的效率來看，第二階段連署若順利進行，並審查通過，最快今年7月15日就能夠投票。換言之，國民黨中央設想的公投綁罷免投票，基本上成功率相當低。



民進黨一方面掌握行政機器，有許多技術性戰術可用，對藍營相對不利，而國民黨中央除了宣布推動公投外，並未針對反制罷免下達動員令，黨中央態度不夠明確，讓地方藍營非常緊張，可以發現，地方國民黨勢力等不到中央黨部奧援，近期紛紛祭出各自的因應對策。

