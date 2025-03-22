羅智強：賴有殲滅在野計劃　是現在進行式

藍委羅志強在臉書提及賴清德有殲滅在野計劃。（取自羅智強臉書） 中評社台北3月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨台南市黨部近日因涉及罷免綠委的“死亡連署”書，遭檢調大動作搜索，2名市黨部幹部還因此被收押禁見。國民黨“立委”羅智強今天在臉書發文預言，接下來檢察官會開始搜索國民黨高雄市黨部、台北市黨部、新北市黨部，會開始找借口約談國民黨正在面臨惡罷的“立委”。



他更透露自己早就聽聞，賴清德有“全面殲滅在野黨計劃”，該傳聞已是現在進行式，“全面清洗、全面殲滅，今天滅在野，明天滅民主，著手準戒嚴，全民上戰場！”



羅智強今天在台北市參加活動時也對此受訪表示，“是犯了什麼天條，搜索在野黨黨部？”他也反問，檢察官以“瑕疵連署”為由搜索國民黨台南市黨部，但當初高雄市在罷免韓國瑜時，有1300份“死亡連署”檢察官是睡了嗎？昏了嗎？辦了沒有？



羅智強強調，他早就聽說賴清德有一個全面殲滅在野黨的計劃，動用司法、動用監察，動用所有資源，包括“大惡罷”就是要全面殲滅在野黨。



當一個民主國家沒有在野黨，請問這不是獨裁，什麼是獨裁？羅智強說，一個民主國家的執政黨，一心想殲滅在野黨，這不是獨裁，什麼才是獨裁？賴清德連陳水扁、蔡英文都不敢做的事，通通都做了，對得起過去創建民主進步黨的這些前輩嗎？



羅智強提及，對內，賴清德用司法血洗在野黨，對外，賴清德宣布是大陸是境外敵對勢力，同時祭出“威權17條”，準備在境內製造敵人，尋找清算的借口，為賴清德已經親自下令行文全台黨部的大罷免，加油添火。



羅智強表示，反戒嚴公投，就是救民主公投；反戒嚴公投，就是反獨裁公投；反戒嚴公投，就是反戰爭公投；反戒嚴公投，就是人民用行動告訴賴清德，台灣不當下一個烏克蘭。他強調，在野黨有責任，守護民主制衡，監督政府，防止濫權獨裁。但是台灣人民也必須站出來，守護台灣得來不易的民主，保護在野黨，不被執政黨消滅。