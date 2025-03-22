謝長廷高雄新書發表會　幽默談駐日或助日

“總統府資政”謝長廷今天在高雄舉辦“善的循環再續”新書發表會高雄場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月22日電（記者 蔣繼平）“總統府資政”謝長廷今天在高雄舉辦“善的循環再續”新書發表會高雄場，現場湧入近兩百人到場，並由謝長廷的子弟兵民進黨籍高雄市議長康裕成擔任主持人，民進黨籍高雄市長陳其邁也到場擔任與談人，不少綠營民代到場，氣氛熱絡。謝長廷也展現幽默口才，幽默看待外界最常質疑的“駐日”還是“助日”，他強調遇到主權爭議一定代表台灣向日方表達抗議，此番話也引起全場哈哈大笑。



謝長廷繼15日在台北發表《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷“善的循環”再續》一書後，22日再於高雄福容飯店舉辦高雄場新書發表會，吸引近兩百人報名到場，發表會由民進黨籍高雄市議長康裕成主持，民進黨籍高雄市長陳其邁也到場擔任與談人。



發表會也獲許多綠營民代到場支持，綠委賴瑞隆、邱議瑩、黃捷、許智傑，“海委會主委”管碧玲、圓山大飯店董事長葉菊蘭，以及民進黨籍高雄市議員郭建盟、李雅慧、黃彥毓、李喬如、陳慧文等人均出席。



謝長廷於1998年到2005年擔任高雄市長，謝今天回到高雄看到許多老朋友到場，氣氛熱絡，謝長廷也有感而發的闡述出書緣由，會中更幽默提到外界常常熱議“駐日”還是“助日”，他強調駐日期間如果遇到主權爭議，他一定代表台灣向日方表達抗議，只是不會發新聞稿或開記者會大肆宣揚，幽默口才逗得全場大笑。



陳其邁致詞時表示，高雄市的發展是從謝長廷市長任內的城市美學等政策開始，他作為政治後輩，從謝長廷身上學到很多。針對台日情誼，陳其邁指謝長廷是關鍵，台日才有兄弟情誼、如同家人般的信賴關係。陳其邁最後也總結說謝長廷是酸甜苦辣、苦盡甘來，並稱讚謝長廷是成功的外交家。



擔任主持人的康裕成表示，謝長廷倡議且身體力行善的循環，以及台日交流扎根在地方城市，都是放眼長遠願景，8年來帶來非常深刻的台日互動，就如同謝長廷在高雄市長任內啟動了高雄市的蛻變，在歷任市長一棒一棒接續下，造就高雄市如今讓各界驚艷的蛻變。