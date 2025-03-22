藍反罷宣講新北起跑　朱、侯將同台挺藍委

國民黨反制罷免的政策宣講今晚在板橋登場。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨為反制綠營發起的大罷免行動，22日晚上7點將在新北市板橋介壽公園舉辦“還錢於民”政策說明會，包括國民黨主席朱立倫、黨籍新北市長侯友宜將同台，合體力挺遭發起罷免的6名黨籍新北“立委”，現場預估將有近500人出席。



這是國民黨發起全台百場宣講的六都第一場，由於板橋東區藍委葉元之是目前被認為罷免危機最高，這場宣講會希望為葉元之拉抬氣勢，鞏固支持者選票的意味非常濃厚。只是由於礙於該處場地並不大，現場僅先擺出約300張紅色塑膠椅，和一般選舉的大造勢講究氣勢不輸人的排場不太一樣，傍晚5點後已陸續有支持者進場。



國民黨這次發動的百場政策說明會，規劃在3月20日至5月20日間辦理，六都第一場說明會在今晚於新北市板橋登場，至於縣市第一場說明會，則在20日於苗栗縣啟動，後續會在5月20日前，辦理百場說明會。



國民黨的宣講主題除了反罷免外，也會聚焦在向全民報告“還錢於民”等政策主張，並說明“立院”通過的總預算案與財劃法的修法關鍵，向支持者宣傳藍委這一年來的政績。



根據“中選會”公布資訊，第一階段共有35案罷藍委成案，罷綠委部分都需補件，尚未成案，呈現35：0。



“立法院”總席次113席，目前民進黨有51席，只要透過罷免、補選再拿到6席以上，即可過半，藍營近來危機感浮現，希望透過全台宣講和發起反戒嚴、反廢死公投等措施反制罷免。