批綠營大罷免引熱議　謝長廷回應媒體：呵呵

“總統府資政”謝長廷今天在高雄舉辦新書發表會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月22日電（記者 蔣繼平）“總統府資政”謝長廷日前在台北“善的循環再續”新書發表會時批評大罷免是“不幸事件、惡的循環”引發熱議。謝長廷今天在高雄新書發表會則相對低調，不願多談，媒體等了3小時趁謝長廷離場前再次追訪是否堅定反對大罷免？謝長廷則簡短說了“看罷免誰啊，什麼事啊”並冷笑幾聲“呵呵”後頭也不回地離去。



謝長廷繼15日在台北發表《駐日八年台日友好記事簿：謝長廷“善的循環”再續》一書後，22日再於高雄福容飯店舉辦高雄場新書發表會，不過媒體到場時欲進行聯訪，但謝長廷稱會前擔心造成活動失去焦點，因此婉拒了訪問。



謝長廷15日在台北場新書發表會受訪時表示，全台掀起罷免潮是不幸事件，什麼都通不過，什麼事都沒辦法做，就發動罷免，並指這是惡的循環。謝長廷是繼陳水扁、呂秀蓮後，第3位反對大罷免的綠營大老。謝這番話也引起討論。



謝長廷高雄場新書發表會湧入近兩百人到場聆聽，會後簽書會也大排長龍，足足簽了一小時。媒體再趁謝長廷準備離開時上前追訪。



針對“行政院”聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任“行政院”顧問，謝長廷回應“他是一個專家，退役的，非常瞭解安全戰略‘國防′，可說是專家，有實務，有理論，作為顧問有資格啦。”



另外是否堅定反對大罷免的立場？謝長廷回應“看罷免誰啊，什麼事啊，呵呵”。