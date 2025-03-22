反惡罷　國民黨和罷綠團體合作跨出第一步

雙北罷綠團體合作前進國民黨反罷宣講。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨為反制綠營發起的大罷免行動，22日晚上在新北市板橋介壽公園舉辦“還錢於民”政策說明會。台北市罷免民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶和新北市罷免民進黨“立委”蘇巧慧、張宏陸等四個罷綠團體也首度合體，前進國民黨活動，希望匯集更多藍營支持者的力量，這也被視為國民黨和罷綠民團接下來檯面上更緊密合作的第一步。



這是國民黨發起全台百場宣講的六都第一場，包括國民黨主席朱立倫、黨籍新北市長侯友宜將同台，兩人合體力挺遭發起罷免的6名黨籍新北“立委”，另外不分區藍委謝龍介和多位國民黨新北市議員都會出席，現場將近500人，氣氛頗為熱烈。



特別的是，台北市罷免民進黨“立委”吳思瑤、吳沛憶，以及新北市罷免民進黨“立委”蘇巧慧、張宏陸等四個罷綠團體，也出現在活動現場，並進行宣講，象徵和國民黨檯面上的合作跨出第一步。同屬板橋選區的罷免張宏陸團體，隨後在現場擺攤，收集第二階段連署意向書，吸引不少支持者前來連署。



罷瑤團體召集人賴苡任強調，今天和新北罷免蘇巧慧、張宏陸兩個團體是首度合體，一起前進國民黨宣講活動，目的是希望藍營支持者未來在第二階段連署能更大力度的參與，他強調，罷綠委團體在第一階段承受各種打壓及查水表，過程相當辛苦，呼籲接下來藍、白支持者一起加入，讓他們能順利通過第二階段連署，第三階的投票順利罷免這些不適任的綠委。

