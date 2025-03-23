中評現場：罷免最危險　葉元之滿場跑忙握手

藍委葉元之全場忙握手尋求支持。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨為反制綠營發起的大罷免行動，22日晚上在新北市板橋介壽公園舉辦“還錢於民”政策說明會。該區國民黨“立委”葉元之也是目前被外界認為最有可能被罷的目標，而葉顯然感受到危機，在活動上台前50分鐘就來到現場，一一和在場約500位民眾握手致意，尋求支持，也呼籲大家要出來投下不同意票。



這是國民黨發起全台百場宣講的六都第一場，包括國民黨主席朱立倫、黨籍新北市長侯友宜將同台，兩人合體力挺遭發起罷免的6名黨籍新北“立委”，另外不分區藍委謝龍介和多位國民黨新北市議員都會出席，現場有近500人，氣氛頗為熱烈。



侯友宜到場開講時，也特別向全場支持者交代，要集中力量力挺葉元之，引來全場的掌聲歡呼。



根據“中選會”公布資訊，第一階段共有35案罷藍委成案，罷綠委部分都需補件，尚未成案，呈現35：0。藍營近來危機感浮現，希望透過全台宣講和發起反戒嚴、反廢死公投等措施反制罷免。



其中，被鎖定為罷免機率最高的葉元之，除了是新科“立委”，更是朱立倫子弟兵，他是否被罷免成功，也是黨內最大諸侯、新北市長侯友宜接下來能不能延續政治生命的指標，這場宣講活動希望為葉元之拉抬氣勢，鞏固支持者選票的意味非常濃厚。