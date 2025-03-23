謝龍介怒吼：檢調當賴打手　我會用生命一搏

藍委謝龍介怒嗆檢調不要當賴清德打手。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨為反制綠營發起的大罷免行動，22日晚上7點在新北市板橋介壽公園舉辦“還錢於民”政策說明會，包括國民黨主席朱立倫、黨籍新北市長侯友宜也出席，合體力挺遭發起罷免的6名黨籍新北“立委”。



不分區的國民黨“立委”謝龍介特別到場助講，身兼台南市黨部主委的他，因該黨部近日因死亡連署事件遭檢調搜索且收押兩位幹部，謝龍介在台上一度怒喊，如果檢調要當賴清德的打手，他會用生命來拚全面反攻。



國民黨為反罷免舉辦百場政策說明會，六都第一場22日晚間在新北市登場，現場約超過500位民眾參與，手拿“以罷制罷”、“反台灣烏克蘭化”、“還錢於民”等手牌，怒嗆反對綠色恐怖。



謝龍介到場助講時引來現場歡呼聲不斷，可看出其高人氣。他說，美國總統特朗普聘用特斯拉執行長馬斯克清查政府，把不應該花的錢都省下來，這才是開源節流，省了66兆台幣，然後把省下來的錢，每戶要發5千美金。而國民黨“立法院”黨團提案每人普發新台幣1萬元，這樣也才2300億，但民進黨卻不同意。



謝龍介痛批，民進黨現在是選輸就翻桌，用大罷免想重選一次，但賴清德才40%當選，國民黨也沒要罷免他，選輸就是認了，希望賴能好好執政，但沒想到現在反過來要罷免國民黨“立委”，他呼籲大家一定要出門投下不同意票，如果有罷免綠委的投票，也要投下同意罷免，給綠委一個教訓。



談到台南市黨部遭搜索一事，謝龍介痛批，就是連署簽錯名，有需要這麼大動作嗎？如果檢調要做賴清德的打手，他不會害怕，會用生命一搏，全面反攻。