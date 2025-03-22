侯友宜站出來反罷免　要民眾挺新北6藍委

侯友宜表態反罷免，要民眾力挺新北6位藍委。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月22日電（記者 張嘉文）為反制民進黨發起大罷免行動，中國國民黨22日晚上在板橋介壽公園舉行“還錢於民”政策說明會，過去被認為對於政治活動不沾鍋的黨籍新北市長侯友宜也到場表態反對惡意罷免，他一一細數新北市6 位國民黨“立委”政績，要民眾力挺他們，投下不同意罷免票。



其中，侯友宜特別提到被外界認為最危險、恐被罷免的板橋藍委葉元之，侯說，很多里長都大讚葉元之，所以大家不要誤會葉元之，應該要疼惜他，讓他好好做下去。



這場活動包括國民黨主席朱立倫、黨籍新北市長侯友宜都出席，兩人合體力挺遭發起罷免的6名黨籍新北“立委”。現場約超過500位民眾參與，手拿“以罷制罷”、“反台灣烏克蘭化”、“還錢於民”等手牌，反對綠色恐怖。



侯友宜和朱立倫同時間抵達現場，兩人一前一後上台，由侯友宜先致詞，他說，里長行動治理座談會是他非常重視的，除了瞭解地方大小事外，很多時候里長也最寄望的中央有“立委”幫忙地方，所以新北有自己的“立委”，就可做很多事情。



侯友宜隨後一一點名，細數6位藍委認真服務的事項，及他們為地方爭取的預算或建設。對於葉元之，侯友宜說，全台最大旗艦型幼兒園就在板橋，他感謝有葉元之跟中央爭取預算，讓幼兒園現在可以開始動工，兩年後，大家的孫子或兒子就可以上學，誰說他沒做事情？里長們都稱讚他非常認真。



侯友宜強調，新北市幅員遼闊，比台北市大，城鄉差距也大，大家都說市長要為地方做事，但是沒有錢怎麼做？新北市升格至今，財政收支劃分法都沒修，還權於民也要讓地方可以做事，只要中央把該給的錢還給地方就好，讓地方可以做事，別讓里長都覺得沒錢無法做事，所以要落實還錢於民，不要只拚政治，要讓民眾享有安居樂業的好生活。



朱立倫則說，去年大選才結束，因為民進黨無法拿下“立法院”過半數的席次，就想要罷免在野黨“立委”，全世界的民主國家中，沒有執政黨會這樣對付在野黨。大家讓賴清德當選，但賴清德卻只想到個人權力、搞獨裁，政府沒有好好做事，每天造成台灣混亂。



朱立倫表示，真正應該要罷免的是民進黨“立委”，因為民進黨“立委”反對把錢撥給地方，當時在“立法院”表決時，民進黨“立委”都反對把錢撥給地方，說要把錢留在中央，這些民進黨“立委”才應該被罷免。



朱立倫強調，他要拜託善良的新北市民，這一戰太重要，民進黨想要利用罷免搞獨裁，鬥爭在野黨，要讓台灣亂到底。所以為了大家的安定、和平，以及讓民眾可以好好過日子，呼籲大家一定要支持國民黨“立委”，而國民黨新北市“立委”也會團結一致，在侯友宜的帶領下，繼續好好做事情。