中評關注：藍不正視滅黨危機　恐被一鍋端

國民黨22日晚上在新北板橋舉辦反制罷免的宣講活動。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月23日電（記者 張嘉文）中國國民黨面臨民進黨結合民間團體發起的大罷免，目前落於下風，讓藍營支持者極度焦慮，以黨主席朱立倫為首的黨中央宣布啟動全台百場宣講，加上發起反戒嚴、反廢死公投，希望透過雙軌進行反制。



國民黨22日晚上在新北市板橋進行六都第一場宣講，鎖定該區目前被視為面臨罷免危機最可能落馬的藍委葉元之，葉是新科“立委”，更是朱立倫子弟兵，他是否被罷免成功，也是黨內最大諸侯、新北市長侯友宜接下來能不能延續政治生命的指標，活動現場有近500位支持者力挺，確實感受到藍營上上下下已意識到，面對罷免這一戰，完全沒有冷戰的本錢，更沒有人能置身事外。



但衹有這樣可能還不夠，藍委羅智強22日提及，民進黨有個殲滅在野黨計劃，去年是針對民眾黨，今年則衝著國民黨來。依目前大罷免加上賴清德宣布的賴17條、國民黨台南市黨部因死亡連署遭搜索甚至相關人員遭押，很可能往上延燒到該黨部主委、藍委謝龍介等情勢發展，似乎真一步步照著這樣的劇本在發展。



因此，綠營可能不僅希望達成拿回“國會”多數，完全執政的目標，而是為了更長遠的永續執政在準備，藍營更需意識到，綠是玩真的，面臨兇猛攻勢，才能拿出真正的方法反制，如果還天真認為這是單純政黨競爭，不正視可能的滅黨危機，最終被一鍋端的可能性大增。



目前看來，藍營所謂的全台宣講和發起公投希望催出支持者投票意願等等，都只能算是一般選舉的照表操課模式，還談不上真有實質反制效果。



被綠營鎖定罷免主要目標之一的國民黨台北市“立委”徐巧芯日前提及，在她的選區至少還有三成支持者還不知道支持她，是要出來投下不同意罷免票，代表了藍營在此事上的宣傳亟待加強。



接下來必須要讓藍營支持者意識到，這是一場可能比大選更需要出門投票的生死存亡選戰，更是一場不讓台灣走回一黨獨大的民主保衛戰，才有機會讓可能是沉默的大多數出門投票，該怎麼做，真的考驗朱立倫等藍營主政者和大咖們的智慧了。