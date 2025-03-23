台軍校招生報名率僅2成3　台軍方否認

台媒報導，今年軍校招生報名率堪憂。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／賴清德日前定調中國大陸是“境外敵對勢力”，解放軍近日立刻執行“立即備戰操演”因應。兩岸關係緊張，也讓台灣軍校招生狀況堪憂，台媒報導，截至3月14日晚上6點止，各軍事院校的報名達成率僅23%，連“國防”醫學院的報名達成率僅20%。台軍方表示目前正持續報名中。



今年度軍事學校正期班已於3月3日開始報名，至3月31日18時止。《菱傳媒》報導，從3月3日起至14日晚間6點止，軍方各軍事院校正期生計劃招收1476人，但目前報名僅333人，各軍校達成率是23%；“國防”醫學院計劃員額是292人報名衹有57人，達成率20%。



2024年軍校正期生招生，原計劃招收1561人，但實際報到的僅1530人，缺額有31人。台“國防部”解釋是由於少子化、國際情勢、民間學校多元招生、企業徵才影響。



根據“國防部”今年各軍事院校招生員額，陸軍官校325人、海軍官校150人、空軍官校215人、政戰學院180人、“國防”管理學院147人、“國防”理工167人、“國防”醫學院292人，總招生員額為1476人。



台“國防部”回應，今年軍校正期班報名期程自3月3日至31日止，目前已掌握意願就讀考生計2161員，其中“國防”醫學院考生計542員，目前正持續報名中，有關媒體詢問事項非事實。