因應非常事變　台替代役召集取消總天數限制

台軍方面臨人力短缺問題。（中評社 資料照） 中評社台北3月23日電／台灣因應非常事變或戰時執行民防任務需要，“內政部”近日公告修正相關辦法，明定替代役演訓召集日數從1天內延為5天內，且得視需要酌增年限、次數、日數；另也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天規定。



“行政院”2022年會議通過“因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案”，將替代役人力納入民防系統，並分為平時訓練或演習時實施的“演訓召集”，以及在非常事變或戰時實施的“勤務召集”。



“替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法”原本規定，演訓召集在備役役男退役後8年內實施，每年以1次為限，每次1日以內；勤務召集則為每次30日以內，必要時得延長一次，全年受勤務召集總日數不得超過60日。



根據“內政部”與“國防部”近日公告修正“替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法”，明定演訓召集由“內政部”按年度計劃於退役後8年內實施，同一年度以1次為限，每次5天以內，必要時，“內政部”得視需要酌增年限、次數、日數。



“內政部”指出，“必要時”是指因應全球氣候異常、國際情勢緊張及天然災害頻繁發生的需求，“視需要”是平時由“內政部”與全民防衛動員體系共同商討，或由召集機關報請“內政部”審酌核定，決定是否增加召集年限、次數及日數。



“內政部”舉例，為應對國際情勢嚴峻或重大天然災害，有必要提升備役役男自救互助技能，並強化面對災害的應變能力，經與全民防衛動員體系會商後，得召集退役後9年以上至除役前的替代役備役役男接受民防專業訓練。



此外，針對勤務召集部分，這次公告修正也刪除全年受勤務召集總日數不得超過60天的規定，“內政部”得視需要酌增日數。



“內政部”說，考量在非常事變或戰時，召集備役役男支援執行民防團隊各項任務，於緊急狀況尚未解除前，勤務召集不宜有全年總日數限制，“內政部”得視需要酌增勤務召集日數，以因應非常事變或戰時備役役男支援人力。