綠側翼來鬧場　黃國昌痛罵民進黨貪腐無能

黃國昌不甩鬧場，痛罵民進黨8分鐘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨23日下午在新北市板橋火車站旁舉辦首場“人民要當家”全民問政宣講，民眾黨主席黃國昌接受媒體訪問時，罷免中國國民黨籍“立委”葉元之領銜人、在板橋開業的網紅牙醫史書華拿著連署書、手舉牌鬧場。黃國昌充耳不聞、不為所動痛罵民進黨8分鐘，史書華也被活動志工組成的人牆擋在外頭，但史書華一度想衝破人牆，造成推擠衝突跌倒。



黃國昌笑說，媒體說史書華來表達意見的用詞滿溫和的，現場的人都知道史書華就是來鬧場的，路權是民眾黨借的，不僅跑來蹭，還進一步鬧場，這些民進黨側翼對民主法治的素養真的低落到令人非常遺憾。



台灣民眾黨23日下午2點到4點在新北市板橋火車站旁舉辦“人民要當家”全民問政宣講，現場準備逾500張椅子，民眾坐滿後，還有不少人潮外溢。



黃國昌會前接受媒體訪問表示，今天舉辦活動主要是打破民進黨政府的謊言、造謠，民眾黨有必要撥亂反正，要求真正讓人民當家，對民進黨的貪腐無能，大家要勇敢站出來說不。



媒體追問，是否有邀請藍委參加宣講？黃國昌說，這場活動雖由民眾黨主辦，但希望盡可能把多一點時間留給公民團體、人民代表，連不少民眾黨公職都因時間因素而沒有上台。



至於民眾黨首場宣講在新北板橋出發，是否劍指2026新北市長選舉？黃國昌否表示，沒必要把什麼事情都扯上選舉，這場活動是要讓人民當家，台灣要進步，政府要監督。



對於板橋選居的葉元之在罷免危險邊緣，會否幫葉元之加油？黃國昌並未正面回應，他只說，民進黨選舉輸了就翻桌，罷免制度已被濫用，台灣人民必須看清楚民進黨不斷地用獨裁威權的心態，把台灣帶回過去的回頭路。



民眾黨“人民要當家”全民問政宣講主持人由新北市黨部主委陳世軒、民眾黨組織部副主任周曉芸擔任，也將安排民眾黨主席黃國昌、“立委”張啟楷、陳昭姿、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨政策會執行長賴香伶、台北商業大學財稅系兼任教授黃耀輝、媒體人楊文嘉、台灣公務革新力量聯盟理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝等人上台宣講，並未見藍營政治人物參與。