陳佩琪現身民眾黨宣講場　小草狂喊加油

陳佩琪現身民眾黨宣講，小草加油聲不間斷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案、京華城圖利案遭羈押禁見，日前出庭時，律師團透露柯文哲有血尿情況。本身也是醫師的柯妻陳佩琪23日下午2點半現身民眾黨全民宣講，獲得台下小草高呼加油，陳佩琪表示，大家都很關心柯文哲的身體狀況，她會盡可能用任何管道，幫柯文哲找出病因。



身形瘦弱的陳佩琪穿著白衣在下午2點半左右現身，台下加油聲不絕於耳，陳佩琪進行1分半的簡短致詞，說完要盡可能幫柯文哲找出血尿病因後，鞠躬向民眾黨支持者、小草道謝，台下則再次響起加油聲約30秒，之後陳佩琪頂著大太陽，與小草一同坐在台下聽講。



台灣民眾黨23日下午2點到4點在新北市板橋火車站旁舉辦“人民要當家”全民問政宣講，現場準備逾600張椅子給民眾，在坐滿後，也有不少人潮外溢到周邊陰影處躲大太陽。



陳佩琪致詞時表示，謝謝大家的加油，今天來到這邊，是要幫民眾黨加油鼓勵，也感謝很多民眾黨公職在這段時間對柯文哲的幫忙，她知道大家對柯文哲身體很關注，她也會盡可能用任何管道，先幫助柯能夠找到一些病因，再向各位報告。



陳佩琪說，她感謝大家在這段時間沒離開民眾黨，甚至有更多人入黨，她也在去年9月、10月入黨成為終身黨員，希望大家將民眾黨聲音散播出去，也希望更多人加入民眾黨，大家一起共同為台灣奮鬥努力。



“人民要當家”全民問政宣講安排民眾黨主席黃國昌、“立委”張啟楷、陳昭姿、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨政策會執行長賴香伶、台北商業大學財稅系兼任教授黃耀輝、媒體人楊文嘉、台灣公務革新力量聯盟理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝等人上台宣講，並未見藍營政治人物參與。