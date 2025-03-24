中評關注：綠操作游智彬家族故事時代悲劇

新黨副秘書長游智彬。（中評社 資料照） 中評社桃園3月24日電（記者 盧誠輝）新黨副秘書長游智彬21日在“立法院”開直播大酸綠營，遭集體圍剿，游智彬網路聲量因此突然暴漲，他的Youtube個人頻道“游智彬翻桌評論”也從過去經常觀看次數僅數百人次，瞬間暴漲百倍到超過上萬的觀看人次。游智彬被綠營挖出的家族故事，更凸顯綠營刻意曲解歷史的政治操作。



游智彬何許人也？能讓綠營集體發狂？說穿了，游智彬只不過是一個連“立法委員”和桃園市議員都選不上的政治邊緣人。



他在2022年初試啼聲，代表新黨參選桃園市第七選區（中壢區）市議員，最後雖然僅獲得4266張選票（2.18%）落選，但戰力滿點的他，因揭發當時參選桃園市長的民進黨籍前新竹市長林智堅台大碩士論文抄襲案，讓林智堅黯然退選，最後更間接導致綠營“一屍五命”，在北北基桃竹的縣市首長選舉全軍覆沒。



游智彬在2023年捲土重來，再次代表新黨參選2024桃園市第三選區（中壢區）“立委”選舉，最後仍以8280張選票（3.80%）的懸殊票數落選。一個兩度落選的政治邊緣人，何以在綠營傾全黨之力推動全台大罷免的關鍵時刻成為箭靶？這恐怕和游智彬家族在兩岸的特殊故事有很大關聯，也因此觸動綠營的“敏感神經”，才會全力圍剿游智彬。



在游智彬議場直播後隔天，許多綠營側翼紛紛挖出中評社在2023年10月專訪游智彬的兩篇報導，指控“游智彬家族28人靠外公寄生台灣”，但仔細了解可以發現，綠營側翼刻意顛倒時序與忽略時空背景，惡意把游智彬家族全抹紅，並呼籲“內政部”、“移民署”即刻起展開調查。但事實真的是如此嗎？



游智彬的外公游亞慶是在桃園龍潭銅鑼圈大地主家庭出生長大的台灣人，1947年19歲時因第二次國共內戰被國民黨徵調到大陸打仗，1949年國民黨打敗戰撤退台灣後，游亞慶和其他許多台籍士兵一樣滯留在大陸，在大陸結婚生子，游亞慶的母親則仍在台灣痴痴等待兒子，期盼總有一天可以一家重逢再團圓，但游亞慶和母親可能怎麼也沒想到，兩人相隔竟一晃眼就是40年過去。