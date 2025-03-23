第一號真相派報員　陳佩琪人氣高過黃國昌

陳佩琪向小草派發真相DM，被小草聲聲的鼓勵話語，感動得眼眶泛淚。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨23日下午在新北市板橋舉辦“人民要當家”全民問政宣講，民眾黨準備“真相DM”總預算薪資袋，邀請民眾一起當“民主派報員”，民眾黨主席黃國昌痛批，台灣人民的錢，不是民進黨的錢，民進黨還錢！柯妻陳佩琪也成為第一號派報員，與一眾民眾黨公職一同發放DM，人氣高過黃國昌，讓陳佩琪忍不住泛淚。



陳佩琪與黃國昌等人一同拿著裝著6版真相DM的“總預算薪資袋”走下台發放給台下的民眾黨支持者、小草，過程中小草紛紛伸直雙手向黃國昌索取，黃國昌也揮汗一一發給小草，不少支持者與陳佩琪擁抱說加油、好好照顧自己，陳佩琪也都一一點頭回應，小草的熱情讓陳佩琪忍不住眼眶泛淚回應，她會加油的、謝謝你們。



台灣民眾黨23日下午2點到4點在新北市板橋火車站旁舉辦“人民要當家”全民問政宣講，現場準備逾600張椅子給民眾，在坐滿後，人潮外溢到周邊陰影處躲大太陽。



黃國昌表示，他要問民進黨政府，真的有把人民當頭家嗎？若人民是頭家，那頭家的錢跑去哪裡了？要不要討回來？要不要追究責任？賴清德要不要出來說明，“行政院長”卓榮泰要不要出來把話講清楚？與其一天到晚花納稅人的錢下鄉造謠，民眾黨“立院”黨團之前就非常負責任告訴全體國民，台灣人民的錢到哪裡去了。



黃國昌痛批，什麼時候看過一個政府，嘴巴說“人民是頭家”，實際上把人民當盤子？緊接著，黃國昌拿著“總預算薪資袋”文宣品講，上面的每一分錢，都是被民進黨污走的錢，這都是台灣人民的錢，不是民進黨的錢，民進黨還錢！民進黨人每天晚上跟財團吃香喝辣，結果開記者會哭窮說連衛生紙都沒有，今天在這集會，不僅是要跟大家報告真相、發出人民怒吼，也希望大家從今天起當“民主派報員”，拿DM告訴其他人，到底污了多少錢！



“人民要當家”全民問政宣講安排民眾黨主席黃國昌、“立委”張啟楷、陳昭姿、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨政策會執行長賴香伶、台北商業大學財稅系兼任教授黃耀輝、媒體人楊文嘉、台灣公務革新力量聯盟理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝等人上台宣講，並未見藍營政治人物參與。