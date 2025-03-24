中評關注：基層不滿朱立倫太軟　藍集體焦慮

國民黨22日在苗栗市舉辦“護民主、愛苗栗、反惡罷團結誓師大會”。（照片：苗栗市長余文忠臉書） 中評社苗栗3月24日電（記者 盧誠輝）綠營發起全台大罷免行動，民進黨傾全黨之力到處辦巡迴宣講，反觀藍營軟趴趴似乎還在睡，也難怪向來以藍營大兵自詡的無黨籍苗栗縣長鍾東錦22日當面向中國國民黨主席朱立倫喊話，大罷免作戰已經兵臨城下，藍營要“以其人之道，還治其人之身”，唯有如此才有機會打贏這一戰。



綠營發起的大罷免第一階段35：0藍軍灰頭土臉。民進黨13日就宣布從15日開始舉辦首波全台8場“人民是頭家”巡迴政策宣講，台灣民眾黨也在15日宣布23日舉辦首場“人民要當家”全民問政宣講，國民黨則直到19日才由朱立倫在中常會宣布20日起在全台舉辦百場“還錢於民”政策說明會來反制罷免。



國民黨中央面對大罷免的反應遲鈍，讓許多藍營基層都看不下去，也陷入集體焦慮。



相較於民進黨以選舉規格舞台舉辦的政策巡迴宣講活動，國民黨的政策說明會則顯得軟弱無力，朱立倫21日到新竹縣竹東鎮出席首場政策說明會，國民黨籍22席新竹縣議員只來了4位。22日在新北市板橋區舉辦的六都首場政策說明會舞台更顯得相當寒酸，舞台小就算了，就連背板還要人工手持。反觀民眾黨23日同樣在板橋舉辦的問政宣講，雖然舞台一樣不大，但至少還有LED螢幕撐場，也讓人質疑難道國民黨現在比民眾黨還窮？



藍營近期衹有22日在苗栗市舉辦的“護民主、愛苗栗、反惡罷團結誓師大會”才比較有點樣子，該活動在無黨籍苗栗縣長鍾東錦登高一呼下，藍軍幾乎全員到齊，場面熱鬧，充分展現苗栗藍軍團結氣勢，鍾東錦不僅給足朱立倫面子，也會中高聲疾呼，正式吹起藍營反攻的號角。



鍾東錦在致詞時強調，藍軍衹有團結才能保住所有藍委，因為現在“立委”共有113席，綠委占51席，民進黨只要再拿下6席就會過半，而這樣的狀況在未來真的可能會發生，所以“以其人之道，還治其人之身”才是正確的，唯有如此才有機會打贏這一戰。