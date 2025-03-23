民眾黨宣講6千人到場　猛打綠吃得油洗洗　

黃國昌一拿到麥克風，就欲罷不能地猛批綠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月23日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨23日在新北市板橋舉辦“人民要當家”全民問政宣講，並宣佈有逾6千人參與，民眾黨主席黃國昌鎖定民進黨弊案猛批近一個小時，支持者頂著烈日情緒高昂地聽講，並跟著黃國昌高喊，賴清德下台！卓榮泰還錢！



民眾黨也宣布，下一場宣講將於3月30日新竹市天公壇登場，將持續揭弊、走入基層、號召更多人民站出來。



台灣民眾黨23日下午2點到4點在新北市板橋火車站旁舉辦“人民要當家”全民問政宣講，民眾黨公布，有近6千人參與宣講活動，其中也不乏有中南部黨部揪團一起北上聲援活動，宣講活動在下午4點50分結束。



黃國昌一上台就拿著麥克風不放，短短10頁PPT就講了56分鐘，鎖定綠營各式各樣的弊案，他強調，民進黨長期放任“綠色權貴”濫用資源，貪污浪費成風，一方面高官與財團夜夜應酬、魚翅美食不離手，吃得“油洗洗”（指油水很多），另一方面卻向人民喊窮，連基本的民生預算都削減。



黃國昌指出，民進黨政府急著大外宣，不只騙台灣人，連外國人都騙，用假訊息對國際媒體散播“在野黨不理性刪除“國防”預算”的假訊息，實際上“國防”預算2018年為新台幣3278億元，當年“立法院”刪除46億元，但2024年“國防”預算攀升到4700億元，8年增加了1500億元，民進黨卻可以睜眼說瞎話，說在野黨不支持“國防”預算，是“中共同路人”，若不支持怎麼會是4760億元？



黃國昌批評，民眾黨絕不怕跟民進黨論述，但賴清德不敢面對質疑、卓榮泰也不敢回答，只會用假訊息一直洗“國會刪預算”。民進黨嘴巴喊民主，心裡想的卻是民進黨做主，想的是人民納稅錢愛怎麼花就怎麼花，民進黨政府愛怎麼污就怎麼污，這是哪門子民主？



“人民要當家”全民問政宣講安排民眾黨主席黃國昌、“立委”張啟楷、陳昭姿、民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡、民眾黨政策會執行長賴香伶、台北商業大學財稅系兼任教授黃耀輝、媒體人楊文嘉、台灣公務革新力量聯盟理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝等人上台宣講，並未見藍營政治人物參與。