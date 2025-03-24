中評關注：藍白宣講無交集　綠各個擊破

台灣民意基金會最新民調，民眾黨政黨支持度已穩定回升。（擷取自台灣民意基金會） 中評社台北3月24日電（記者 鄭羿菲）民進黨掀起全台大罷免，藍綠白接續舉辦宣講拚場，中國國民黨與台灣民眾黨即使 在“立法院”多有合作，基層組織仍是各玩各的，藍營若拉不下臉找民眾黨談合作，大罷免這一局恐會被民進黨各個擊破。就民眾黨而言，號稱6千人參與的首場宣講，老中青都有，盤面已穩固。



賴清德勝選後高喊“改造社會洗滌人心”言猶在耳，先是以政治獻金爭議、京華城圖利案鬥黑鬥臭民眾黨前主席柯文哲清廉的人設，再掀全台大罷免，打算要讓藍營失去“立法院”主導權。如今，藍白分別啟動下鄉宣講，卻幾乎是各玩各的。



國民黨22日晚間搶在民眾黨之前，也在新北市板橋進行六都第一場宣講，為可能落馬的藍委葉元之補血，宣講有逾500人參與。據指出，民眾黨宣布23日要在新北市板橋舉辦宣講後，國民黨過了幾天才宣布要在22日晚間同區舉辦，此舉已讓民眾黨核心決策圈頗有微詞，若藍真要與白合作擴大宣傳面，不應該搶在白之前同樣在板橋區舉辦宣講，事倍功半。



觀察藍白在新北板橋先後舉辦宣講，確實有各玩各的的味道，民眾黨首場“人民要當家”全民問政宣講，戰略主軸鎖定打擊民進黨各式各樣的弊案，隻字不提綠營全台大罷免相關爭議，在藍營未主動邀合作，葉元之也未現身，民眾黨也難以主動替藍說話，或替葉元之出力。



據指出，民眾黨於3月30日的第二場新竹市宣講，因司法案件纏訟退黨的新竹市長高虹安遭提案連署罷免，民眾黨也才有著力點宣傳“反惡罷”相關訊息。畢竟，對民眾黨而言，當下的大罷免並非其最大危機，除非解散“國會”，否則民眾黨8席不分區“立委”不受大罷免影響，現在最大的危機是在藍營身上，藍若不主動邀合作，白何必吃包子喊熱？