中評關注：賴清德內外受壓迫　罷免轉移焦點

賴清德去年7月穿著軍裝在花蓮視導漢光演習空軍參演部隊實兵演練狀況。（照片：府方資料照） 中評社台北3月24日電（記者 黃筱筠）賴清德日前以黨主席身份下令各地縣市黨部，將黨公職服務處轉為罷免連署站，傳出賴原本並沒有要這麽早表態，除了看到綠營基層熱烈投入罷藍委；另應也是考量美國對台灣發展情勢，以及黨內非賴派系大動作雙重壓迫，訴求大罷免，轉移民眾注意力，衝刺罷免藍委爭取“立院”過半，提升基層士氣。



原本傳出賴清德很可能在第三階段罷免投票時，才站出來表態。但上週秘書長林右昌邀集各縣市黨部主委開會，並且將黨公職服務處轉為罷免連署站，賴更以黨主席身份更下公文，要求黨部務必要配合，這個動作已經代表賴清德以黨主席身份投入大罷免。



賴清德對於宣講更是親力親為，盤點“行政院長”卓榮泰率領“閣員”下鄉場次與安排，希望各場次都要能夠盡力舉辦，還可能增辦宣講場次，繼續為第二階段大罷免加溫。可見賴非常關注。



傳出美國希望台灣義務役延長兵役至2年，“國防部長”顧立雄一再否認，甚至也說女性服兵役目前也沒有討論。但隨著台灣軍校招募不力，傳出各軍事院校報名達成率僅23%，兩岸情勢緊張，加上賴清德抗中力道加強，家長根本不願意讓小孩報考軍校，擔心兩岸開戰要上戰場。面對軍校召募不力，勢必得要考量義務役延長，這是“賴政府”要面對的議題。



蔡英文任期後面階段，宣布義務役從4個月延長到1年，且在2024年1月上路，當時就是大選期間，對賴清德競選不利。現在賴加強抗中力道，自己就要面對兩岸情勢緊張、戰爭壓力，美方也會施壓。若延長義務役為2年役期，一定會再度影響2026縣市長選舉與賴清德連任。這也是顧立雄目前一再否認的原因，除非確定上路，否則軍方一定不會鬆口。