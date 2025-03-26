吳斯懷：大陸軍演未知會美　兩岸戰爭風險高

前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北3月26日電（記者 楊騰凱）賴清德宣示“中國是境外敵對勢力”後，大陸機艦也在台灣周邊執行“聯合戰備警巡”。退役陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷向中評社分析，這次陸方行動前未知會美方，導致美方回應措辭強烈，大陸此舉示警意味非常直接，兩岸戰爭的風險已經越來越高。



吳斯懷進一步表示，自從1991年通過廢止《動員戡亂時期臨時條款》後，“我方”在法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。此次台灣官方帶頭“違憲”，還將仇恨蔓延到人民，仇恨一旦流入土地生根，人民也開始喊打喊殺，最終將是歷史悲劇重演。



賴清德13日召開“國安”高層會議，會後首度公開宣示“中國是境外敵對勢力”，並提出五大“國安”威脅、17項因應策略，包括恢復軍事審判制度，清查台灣民眾申請中國大陸身分證件等。



吳斯懷表示，特朗普上台後從國際組織退群、拋棄氣候協議、企圖奪取加拿大、格陵蘭領土、強取巴拿馬運河、全面關稅戰等。以美國利益為基礎，以美國優先為主軸，美國不再扮演世界警察，要美國幫忙必須繳保護費，這已經造成歐亞各國清楚認知過去的美國已經不存在了，經濟、軍備、國家安全都必須靠自己或重新結盟，表面上特朗普看似威風八面，光明頂上誰與爭鋒，但實際上已經快要左支右絀了。



吳斯懷指出，以美國現在的軍力，沒有能力同時應付三個區域的亂局，在俄烏及、以巴的危急形勢未解除前，台海是美國軟肋，美國絕不允許台海爆發另一場軍事衝突。這次針對中國大陸軍演，美國國務院罕見使用更為強烈的措辭“Brazen”，反觀去年10月，中國大陸發動“聯合利劍2024B”軍演，當時美國的回應僅是“嚴重關切”（Seriously Concerned）。

