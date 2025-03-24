苗栗縣長鍾東錦籲國民黨　延後主席選舉

苗栗縣長鍾東錦呼籲，國民黨主席選舉應與大罷免錯開。（照片：鍾東錦臉書） 中評社台北3月24日電／綠營發起全台大罷免行動，無黨籍苗栗縣長鍾東錦23日在臉書發文感嘆，大罷免已兵臨城下，多黨政治的天秤即將失衡，國民黨卻仍在黨主席選舉與大罷免投票之間左右為難，他主張黨主席選舉應與大罷免錯開，並再次懇求賴清德別讓台灣成失速列車。對此，國民黨中央表示，黨主席選舉的進程會遵循規定，配合辦理。



鍾東錦指出，大罷免是一場來自台灣內耗的政爭，無論結果如何，台灣註定空轉2年，為讓鬧劇結束，必須有人為此畫下休止符，而做為國家領導人的賴清德，最有格局與高度決策國家前途，未來成敗的一局，全操之在賴清德一人身上。



鍾東錦提到，國民黨在黨主席選舉與大罷免投票之間左右為難，他強調前後不能兼顧，兩邊作戰必有一敗，如果沒人願意退讓，那麼為遏止一黨獨大的“立法院”防線，崩潰只在轉瞬之間，鍾東錦認為事有輕重緩急，應要退一步以成大局，主張黨主席選舉的時間應往後調整，與大罷免的選舉錯開，團結所有可團結的力量，全力備戰，台灣才有未來。



“我們還要繼續吵下去嗎？台灣會不會是下一個烏克蘭？”鍾東錦喊話，一個黨都不能少，這才是民主國家的珍貴所在，以賴清德的高度智慧，相信能把這個死結打開。

