電價將漲　郭智輝：雲豹能源影響微乎其微

郭智輝接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月24日電（記者 俞敦平）即將於3月28日召開的電價費率審議會備受矚目，外傳4月電價將採“民生高、產業低”原則，住宅與小商家用電平均漲幅達11%，產業用電漲幅約5%，總漲幅約6%，影響1450萬戶。台“經濟部長”郭智輝今日受訪時表示，電價調整須尊重審議會決定，“經濟部”將依結果執行。他坦言台電負債嚴重，盼“立院”同意撥補以減輕財務壓力，並回應國民黨“立委”批評，強調過去三年吸收2800億元成本，漲價實因國際油價上漲等因素，雲豹能源對台電供電影響微乎其微。至於對於外界質疑“瘦了台電肥了雲豹”的說法，郭智輝表達了不認同並認為這樣的指控無論是對台電還是雲豹都不公平。



對於核電議題，他重申須全民共識與核廢料處理為前提。



台灣電價即將迎來新一輪調整，電價費率審議會將於3月28日登場，外傳方案已大致底定，住宅與小商家等民生用電漲幅明顯高於產業用電，引發社會廣泛討論。



對此，郭智輝表示，電價調整的方向目前已有初步共識，但具體方案仍需等待電價費率審議會的最終決定。他說，“我不便透露細節，但“經濟部”會根據審議會的決定來實施。”他也提到，若“立法院”能同意對台電進行預算撥補，將大幅改善台電財務狀況，“如果撥補通過，台電借貸和利息負擔都能減少，這對審議會的參考也有正面影響。”



面對國民黨籍“立委”楊瓊瓔批評此次調漲為四年來第五次，郭智輝回應，過去台電已吸收大量成本，“三年間撥補約三千多億元，但實際應調漲金額高達六千億元，負債壓力仍在。”他解釋，成本上升主要源於俄烏戰爭導致國際油價飆升，而非台電營運失當，“我們一直在努力降低成本，這點不容誤解。”

