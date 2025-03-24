鍾東錦籲黨主席改選延期　朱立倫未正面回應

朱立倫22日到苗栗市出席“護民主、愛苗栗、反惡罷團結誓師大會”。（照片：鍾東錦臉書） 中評社苗栗3月24日電（記者 盧誠輝）向來以藍營大兵自詡的無黨籍苗栗縣長鍾東錦22日在苗栗市中正堂舉辦“護民主、愛苗栗、反惡罷團結誓師大會”，鍾東錦在會中當著中國國民黨主席朱立倫的面呼籲，為避免國民黨中央兩面作戰，他認為黨主席改選應延期，讓黨中央可以專心應付罷免，但鍾東錦的呼籲並未當場獲得朱立倫的正面回應。



綠營發起全台大罷免行動，國民黨展開反制，在全台舉辦百場“還錢於民”政策說明會。鍾東錦也登高一呼，在苗栗市舉辦首場反惡霸宣講活動，包括鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬、苗栗選出的國民黨籍“立委”邱鎮軍、無黨籍“立委”陳超明和多位國民黨籍苗栗縣議員都到場出席，展現團結氣勢。



鍾東錦在致詞時表示，因為大罷免的時間和國民黨黨中央改選的時間非常接近，而國民黨雖無法決定罷免投票時間，但可以決定讓黨主席選舉的時間避開大罷免，因此為了避免讓國民黨中央兩面作戰，他建議黨中央選舉應該延後，讓黨中央可以專心應付大罷免。但鍾東錦的喊話，並未當場獲得朱立倫的回應。



鍾東錦昨日又在臉書發文指出，大罷免已兵臨城下，多黨政治的天秤即將失衡，國民黨卻仍在黨主席選舉與大罷免投票之間左右為難，他主張黨主席選舉應與大罷免錯開，並再次懇求賴清德別讓台灣成失速列車。對此，國民黨中央表示，黨主席選舉的進程會遵循規定，配合辦理。

