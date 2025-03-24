凌濤爆民團雙重查對　罷綠8人一階連署通過

國民黨籍桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／大罷免潮，36位中國國民黨籍立委罷免案通過一階連署，罷免民進黨籍則可望破蛋。國民黨桃園市議員凌濤透露，依據公民團體自行查對資料，已有8名綠委通過第一階段連署，包括吳思瑤、吳沛憶、陳瑩、伍麗華、蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、張宏陸。



國民黨智庫國策基金會副執行長凌濤23日在政論節目《少康戰情室》中透露，公民團體自己做雙重查對。第一階段補件的罷免綠委案，總共已經有8席，一階連署已經過關，分別為台北的吳思瑤和吳沛憶、原住民立委陳瑩和伍麗華、台中的蔡其昌和何欣純、新北的蘇巧慧和張宏陸。



主持人問到，一階過了，是中選會通過的嗎？凌濤回應表示，是公民團體做雙重查對，已大幅過門檻。所以他有一個疑問，為什麼中選會還在等，是在等什麼時機？是因為現在民進黨內亂，國民黨過8席，氣勢會壓過民進黨，是擔心這個嗎？還是未來希望把罷藍罷綠的投票日期，切開來，讓民進黨得到最大利益？就像中選會主委李進勇所說，國民黨提的公投不具效力。凌濤指出，中立機關憑什麼針對公投指指點點、針對查對過程指指點點。



中選會24日發出4點聲明澄清，強調罷免案提議或連署名冊查對是依法查對、戶政事務所都是依法行政，請有心人士勿一再造謠或散佈各式不實訊息。