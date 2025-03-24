陸配亞亞被限期離境　羅世宏：裁定有瑕疵

羅世宏表示，法院使兩公約成為打壓異議言論工具。（照片：羅世宏臉書） 中評社台北3月24日電／陸配網紅劉振亞（亞亞）被移民署限期離境，當事人聲請停止執行，台北高等行政法院引用聯合國“兩公約”駁回。身兼台灣事實查核中心董事長的中正大學傳播學系教授羅世宏23日在臉書發文認為，法院混淆“鼓吹戰爭”與政治言論，使兩公約變成打壓異議言論的工具。



陸配“亞亞”、“小微”、“恩綺”“鼓吹武統侵略”台灣，被移民署廢止居留許可，須限期離境，近期已連續有3案。官員透露，除管制5年不得再申請依親居留外，3個人的健保、居留期間的工作權，也都一併強制取消，不得享用健保及在台工作。



羅世宏指出，台北高等行政法院未能充分展現法院應有保護人權的擔當，裁定引用《公民與政治權利國際公約》第20條第1項“任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之”，據以支持“內政部”撤銷劉振亞居留許可並限期出境處分。然而，至今台灣法規中並無任何具體法律條文，將“鼓吹戰爭的宣傳”明文定義為違法或予以禁止。



羅世宏指出，法院對劉振亞言論內容的判斷，僅停留於將其支持中國以武力統一台灣的立場等同於“鼓吹戰爭”，未就其言論是否具備“煽動實質暴力行為”、“製造即時安全威脅”、“具有戰爭動員之功能”等構成要件進行具體分析。



羅世宏認為，劉振亞的言論縱屬激進，卻主要為政治觀點表達，法院未就言論內容進行嚴謹分析，即將其一律歸為“鼓吹戰爭”，有過度延伸解釋之虞，削弱了政治性言論的“憲法”保障地位。形同僵化套用條文，誤導性地將公約用作打壓異議的工具。



羅世宏指出，另外，法院未檢視移民署撤銷居留許可與限期出境之行政處分，是否符合比例原則，劉振亞為在台婚姻移民，配偶為台灣籍；移民署片面認定涉有“國安”危害”，即撤銷居留並命其出境，法院對此未予程序性審查或實體衡量，使當事人家庭權被視為可犧牲之利益，與國際人權標準明顯不符。



羅世宏表示，劉振亞與其台籍配偶共同育有子女，其強制出境必然導致與未成年子女的分離。《聯合國兒童權利公約》（CRC）第9條第1項之要求“締約國應確保兒童不被其父母任意或非法地分離，除非主管當局認為此分離符合兒童的最佳利益。”

