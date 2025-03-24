郭正亮：柯一審後有望交保　綠2026麻煩大

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／台灣民眾黨前主席柯文哲被控貪污、侵占、背信等罪20日開庭，柯文哲否認犯罪並當庭表示，京華城案是檢方配合《鏡新聞》的抹黑大戲，痛罵檢察官“不要臉”，更稱“即使死在看守所也不會逃亡”。前“立委”郭正亮23日表示，除非北檢決意以其他案件持續調查柯文哲，否則一審後有望交保。即便柯文哲未來不能參選，但其政治影響力仍不容小覷，面對2026地方選戰的爆發力，將使民進黨擔憂。



根據台媒報導，郭正亮23日在中天節目《中天辣晚報》中指出，柯文哲在庭上情緒高亢的行為，不至於讓他判更重。由於案件缺乏金流證據，地方法院法官不會過度嚴苛。郭正亮回憶，柯文哲此前遭羈押是因為高等法院直接下令，預料此案訴訟程序將曠日持久，包含二審及諸多更審程序。一審之後柯文哲有機會交保，除非北檢鐵了心要給他另案再查，就出不來了。



郭正亮分析，除非北檢決意以其他案件持續調查柯文哲，否則一審後有望交保。他認為，若此時立案調查新案，恐引發民眾黨強烈反彈。如果柯文哲案一審是在年底開庭，如果一審判出來（可保釋）要不要放人？其實這是很重要的一個觀察點。即便柯文哲未來喪失參選資格，其2026站台的爆發力還是很大，政治影響力仍不容小覷，這將使民進黨擔憂，持續保持警戒。

；

郭正亮預測，2026年九合一選戰將出現重大政治對決。