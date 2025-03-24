吳思瑤拿游智彬案替韓國瑜偏頗　要求下台

綠委郭昱晴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月24日電（記者 黃筱筠）“立法院”會上周五原擬處理國民黨“立法院”黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，當天桃園市政府顧問游智彬，持“立院”記者證進入議場2樓直播，遭綠營抗議。民進黨“立法院”黨團24日再度召開記者會，痛批“立法院長”韓國瑜處理不公，還強調游有記者證是合法進入，這樣偏頗的院長能不下台嗎？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，明天是院會，希望韓國瑜在院會質詢前要處理此事，不容還有下一位游智彬發生這種事情。



民進黨團今天召開記者會先播放游智彬當天的相關影片，吳思瑤表示，韓國瑜說游智彬拿記者證進來，韓卻對於鬧事視而不見，韓國瑜要持續裝傻到底？上週五有來路不名的統派人是進到議場，對於韓國瑜當天包庇，希望明天院會召開之前，必須要公布徹查調查結果。



吳思瑤也說，這位統派人士到底是助理還是記者，是登載有案的媒體？還是可疑人士？這件事情非同小可，制度面是“立法院”管理，開放“國會”是民進黨2016執政之後力推政策，希望開放友善不代表不管理，現在“立法院”浮濫發證件，韓國瑜接任“立法院長”之後，已經累積至少2千多張記者證，被浮濫發放，游智彬到底拿哪一家媒體證，“台灣威卜菸草減害網路媒體”經查後，替他申請證件是民眾黨的政策研究員，是民眾黨替游智彬申請採訪證，國民黨當天一路護航一路包庇。

