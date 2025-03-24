王鴻薇：陸配講綠不喜歡的話就要被驅逐？

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）陸配網紅“亞亞”劉振亞被“移民署”限期25日前離境，她向台北高等行政法院聲請停止執行，但遭駁回。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天表示，傳出有另外兩位陸配網紅言論沒涉及武統，也被用同樣行政處分要求離境，政府的執法標準到底是什麼？是不是陸配講話政府不喜歡，就要被驅逐？



“移民署”21日發布新聞稿稱，陸配“恩綺”、“小微”等陸配抖音帳號也鼓吹武統，經調查後同樣廢除居留許可，要求2人限期離境，否則將強制出境。



王鴻薇強調，海基會秘書長羅文嘉日前還提及，陸配的言論不處理會如癌症一樣蔓延，這種歧視的言論非常不妥，我們還是應該對生活在這塊土地的陸配，也是台灣之子的母親，應該要有一定的尊重。



王鴻薇今天在“立法院”受訪時對此表示，看起來“賴政府”是連續對陸配出手，亞亞的武統言論，大家確實沒有辦法支持，但台灣是民主法治社會，是不是代表在言論自由部分，有如過去民進黨推崇的鄭南榕所說的，百分之百言論自由，看起來現在的民進黨是完全不管了。



王鴻薇提及，最近“賴政府”又針對另外兩位陸配的言論開鍘，但她們的言論是得罪當權者，並沒有涉及武統，如果還是用同樣的行政處分，也是要立即將她們驅逐出境，現在政府對陸配的執法標準到底是什麼？雖然不是武統言論，但只要陸配講話，政府不喜歡就可能遭殃？政府對於陸配的執法原則到底是什麼呢？