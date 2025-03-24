與美簽440億美元輸油管道計劃　白委質疑

白委張啟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月24日電（記者 俞敦平）24日，“立法院”經濟委員會審查《電業法》修正草案，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷質詢“經濟部長”郭智輝，過去三年電價已漲四次，若再漲將是第五次，對民生與工商業衝擊巨大，並批評能源政策偏重高價綠電而非穩定核電，導致台電虧損。對於台電與美國阿拉斯加天然氣公司的合作，他質疑440億美元輸油管道計劃投資過大，要求公開細節。郭智輝回應，電價調整由審議委員會科學決定，綠電供需正相關，投資僅為意向書，金額未定，強調審慎評估。



24日，“立法院”經濟委員會審查電業法部分條文修正草案。台“經濟部長”郭智輝應邀率相關首長赴會報告並備詢。



張啟楷首先關注電價議題，他指出過去三年電價已上漲四次，若再調整將是第五次，對民生影響深遠。他表示，電價上漲將推動物價攀升，小吃店、便當店等商家成本增加，民眾生活負擔加重，薪水實質購買力下降。同時，他擔憂工商業因用電成本上升而影響發展，質疑“經濟部”是否仍計劃第五次調漲電價。郭智輝回應，電價調整以科學理性為基礎，考量各產業受影響的比率與金額，不會一概而論。他強調，電價審議委員會包含工業總會與商業總會代表，將充分反映各界意見，“經濟部”僅依委員會結論執行。



張啟楷進一步追問電價上漲根源，認為“經濟部”的能源政策與結構是主因。他批評政府捨棄便宜穩定的核電，過度採購昂貴綠電，甚至涉及弊案，導致電價攀升。他引用電價審議委員會成員、商總理事長許舒博的說法，指出台電今年預計虧損414億（新台幣），其中300億來自綠電採購成本，建議“經濟部”處理綠電問題以避免調漲。郭智輝則表示，綠電供需呈正相關，台電根據市場需求供應，若企業有需求，台電會盡力提供，目前未見供不應求的情況。

