藍委赴北檢告發　控罷王鴻薇民團涉偽造文書

國民黨中央幹部及立委24日赴台北地檢署，告發罷免藍委王鴻薇的團體“山除薇害”涉犯偽造文書、違反個資法等罪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月24日電（記者 張穎齊）民進黨發動全台大罷免中國國民黨籍“立委”，國民黨組發會主委許宇甄及藍委24日赴台北地檢署，告發罷免藍委王鴻薇的團體“山除薇害”涉犯偽造文書、違反個資法等罪，要求北檢別雙重標準，要比照台南地檢署查國民黨台南市黨部的標準辦案，並怒酸賴清德抄家滅族式辦藍不辦綠，其實也不期不待。



台南地檢署發現民進黨“立委”林俊憲、王定宇的罷免案，連署名單出現已故者，日前搜索國民黨台南市黨部及副主委莊占魁住處，帶回5人偵訊。莊、劉兩人涉偽造文書及違反《個人資料保護法》，嫌疑重大遭羈押禁見。



全台大罷免浪潮來襲，目前藍綠“立委”被提案的比數是35比0，落差巨大。



國民黨24日上午在北檢舉行“拒絕綠色恐怖！“中選會”已經認證偽造 具名告發民團”記者會，與會的有國民黨組發會主委兼“立委”許宇甄、國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強、南投“立委”游顥、金門“立委”陳玉珍、律師簡榮宗、國民黨發言人楊智伃等人。



簡榮宗指出，民進黨發動大罷免，今天國民黨由陳玉珍來擔任告發人，告發罷免王鴻薇的團體在提議人名冊上有偽造文書，且還在網路上教學、誤導民眾，涉犯《刑法》216條偽造私文書罪、違反《個人資料保護法》第41條非公務機關非法利用個人資料罪。另外罷免南投藍委游顥、馬文君的團體也有類似情形，有需要會在各地地檢署提出告發，請各地檢察官一視同仁。

