台電4年漲5次電價　綠委吳思瑤：日法都漲

吳思瑤主動說明若電價調漲是不得不做的決定。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月24日電（記者 黃筱筠）對於中國國民黨“立法院”黨團指出，從2022年12月撥補新台幣1500億元開始、2023年2月撥補500億元、2024年2月撥補1000億元，過去2年多已撥補3000億元給台電，為什麼還要調漲電價。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今日在黨團記者會後主動回應該議題說，這幾年從疫情開始，到俄烏戰爭造成原物料調整，電力電價都要因應調控，日本、法國等也都需要調漲電價。



“經濟部”電價審議委員會本周五將召開會議，據瞭解，漲電價方案已經出爐，預計是民生用電漲10%以內，而產業用電漲5%內，整體平均大概在6%。這已經是近4年來第5次調漲電價。



吳思瑤說，很多國家也要對對電力公司撥補，不是衹有台灣要因應面對。各國都要採取多元調控政策。她呼籲國民黨不要講錯誤訊息，疫情期間直接撥補台電公司是500億，其他2500億元是要讓台電增資，增資為了台電供電韌性強化，才會增資2500億元，國民黨帶風向說已經撥補台電3000億，為什麼要漲電價？這是國民黨造謠。



她也說，國民黨不要每天政治口水，因為你們刪減1000億撥補台電費用，造成台電電價審議委員會不得不嚴肅要面對調漲電價思考。另外1000億台電追加預算，目前還躺在“立法院”被藍白陣營擱置。若台電審議委員會專業評估，需要調漲那是不得不選擇。為什麼藍白陣營要刪除1000億撥補，以及不審議1000億追加減預算。應該要協助台電穩健營運供電韌性，反映發電成本，希望藍白趕快來審追加減預算。