不滿普發現金提案　柯建銘嗆藍白需就地解散

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月24日電（記者 俞敦平）民主進步黨“立法院”黨團總召柯建銘24日受訪時，針對中國國民黨“立法院”黨團提出的普發現金法制化草案提出強烈批評，稱其“違憲”且是買票行為。他指出，預算編列屬“行政院”專屬權利，“立法委員”無權以單一條文干預，並指責國民黨此舉是為拉抬罷免選情，用政府資源換取選民支持。柯建銘在會後受訪時進一步痛批國民黨和民眾黨賣台，呼籲台灣人民保護台灣利益，反對此類違“憲法”案，並表示民進黨將尋求“釋憲”與暫時處分以維護憲政秩序，最後他更痛批藍白需要就底解散，以謝民眾。



“立法院”財政委員會於24日召開會議，邀請“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“審計部”審計長陳瑞敏等官員列席報告並備質詢。此次會議焦點之一，是國民黨“立委”提出的普發現金法制化草案，該草案試圖將普發現金納入法律規範，引發朝野激烈爭論。司法及法制委員會委員，民主進步黨團總召柯建銘特別前往旁聽，並在國民黨召委賴士葆質詢時，從台下高喊“買票”，雙方因此爆發短暫口角。會後，柯建銘前往會議室外接受媒體採訪，詳細闡述其立場，並要求媒體完整播放他的發言內容。



柯建銘在受訪時表示，國民黨提出的普發現金草案從“憲法”層次來看明顯“違憲”。他解釋，根據“憲法”規定，預算編列和人事權是“行政院”的專屬權利，“立法委員”的職權僅限於議決法律案、預算案等事項，而非直接干預預算內容。他強調，該草案以單一條文要求政府發放2300多億元現金，不僅違反權利分離原則，也與過去大法官解釋相悖。



柯建銘提及，之前“國會”擴權事件中，類似干預人事權的行為已被認定“違憲”，此次草案同樣屬於“憲法”懲治的問題。他指出，預算和人事均不得透過公投決定，這是“憲法”的基本原則。

