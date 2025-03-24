台南藍副主委遭羈押　邱于軒：針對謝龍介

國民黨籍高雄市議員邱于軒。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨台南市黨部因涉及罷免綠委的“死亡連署”書，遭檢調大動作搜索，副主委莊占魁與一名劉姓黨工遭羈押禁見。國民黨籍高雄市議員邱于軒接受中評社訪問表示，民進黨從去年一系列針對柯文哲、再到今年針對國民黨，台灣司法天平已經傾斜，變成執政黨整肅異己的工具，除了激起社會大眾省思外，她認為國民黨更須積極迎戰沒有退卻的理由。



邱于軒也認為這次台南的事很明顯是針對挑戰2026台南市長選舉的藍委謝龍介而來。



邱于軒，元智大學資訊傳播學系學士、美國密西根州立大學廣告公關與行銷碩士、高雄醫學大學高齡長照碩士。國民黨籍高雄市議員，選區為大寮區、林園區。邱于軒的父親為前國民黨行管會主委邱大展，婆婆黃碧霞為前高雄縣議員。



高雄國賓危老重建案爭議再起，國賓不當容積自救會與民間團體今天上午再度前往高雄市政府陳情，國民黨籍高雄市議員邱于軒到場關心。



邱于軒表示，台灣司法天平已經傾斜，完全傾向執政的民進黨，變成民進黨政府打擊異己工具，從去年台灣民眾黨前主席柯文哲被收押，再到近日傳出國民黨台南市黨部有幹部被收押，很明顯是針對挑戰2026的藍委謝龍介而來。

