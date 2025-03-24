王世堅不滿普發現金報導　要求主計長澄清

綠委王世堅。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月24日電（記者 俞敦平）民主進步黨籍“立法委員”王世堅於“立法院”財政委員會質詢主計長陳淑姿，王世堅針對媒體報導政府將普發現金一萬元（新台幣）的計劃，要求陳淑姿澄清，並強調發放現金不應常態化，也不應給民眾不應有的期待。王世堅主張政府應推行有益政策，如補貼台電、勞健保及長照基金，還稅於民，並批評主計處GDP預測不準，建議吸引海外資金與推動不動產證券化以提升經濟，而非依賴發放現金。



24日，“立法院”財政委員會邀“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“審計部”審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。



王世堅首先針對媒體報導將要普發現金一事表示，若報導誤解了陳淑姿的發言，應立即澄清。他強調，普發現金不應成為常態化政策，若要實施，應如疫情期間透過特別條例進行，而非修改預算法使其常態化。他認為，若政府執意普發，乾脆將三兆一千億（2025台灣政府總預算）全數發給兩千三百萬人民，然後“政府解散算了”，以此表達對此政策的強烈反對。他主張，推行有益的政策才是真正的還稅於民，要求主計處展現擔當，明確表態並迅速決策，避免社會因政策不明朗而爭論不休。



隨後，王世堅提出具體建議，認為政府應編列特別預算補貼台電、勞健保及長照基金。他以勞保為例，指出預估2070年基金餘額將負71.4兆元，幾乎是台灣GDP的三倍，顯示補貼勞健保的急迫性。他提到，若台電未獲政府補貼一千億元，電價上漲將使社會負擔增至兩三千億元。此外，長照基金也面臨危機，去年收入776億元卻支出828億元，今年預估收入752億元、支出879億元，若無補貼，2028年基金將耗盡。他強調，這些措施才是還稅於民的意義所在。

