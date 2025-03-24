鍾東錦籲延後選黨主席　藍委黃健豪：很合理

藍委黃健豪認為大罷免結果底定再進行主席改選很合理。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）向來以藍營大兵自詡的無黨籍苗栗縣長鍾東錦拋出因應大罷免，中國國民黨主席改選應該延期的呼籲。對此，國民黨籍台中“立委”黃健豪向中評社表示，確實該等到大罷免後的結果塵埃落定後，黨主席改選的明確時間表出來，才比較合理，但目前黨內推估的9、10月間改選的時間點是可以的。



黃健豪強調，一切還是先看說5月份的大罷免案到底多少成案，進入第三階段的投票，不管罷免藍委或者是罷免綠委，只要有成案投票，就是進入選舉季，而選舉季還要強碰黨主席改選議題，都是不適當的時間點，會讓國民黨內陷入不必要的分裂紛爭。



鍾東錦22日在苗栗市中正堂舉辦“護民主、愛苗栗、反惡罷團結誓師大會”，他當著國民黨主席朱立倫的面呼籲，為避免國民黨中央兩面作戰，他認為黨主席改選應延期，讓黨中央可以專心應付罷免，23日他接著發文再次強調此立場。



鍾東錦的呼籲當天未獲朱立倫的正面回應，國民黨對此則回應表示，民進黨展開全台大惡霸，掀起台灣社會的仇恨與不安，國民黨現階段以守護藍營“立委”、全台政策說明會為主軸，黨主席相關選舉的進程會遵循規定，配合辦理。

