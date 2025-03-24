民生電價要大漲　藍轟綠剝人民兩次皮

國民黨團召開“四年五度漲電價！撥補3000億無效！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月24日電（記者 張嘉文）台“經濟部”電價審議委員會本周五將召開會議，外傳可能大幅調漲民生用電，是近4年來第5度調漲電價。中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會批評，台電光今年1月就虧損120億元，儘管過去政府已撥補台電3千億元，電價卻要第五度調漲，等同剝人民兩次皮。虧損仍是無底洞，人民絕對拒絕當政府的提款機，再次呼籲民進黨政府調整錯誤的能源政策。



台“經濟部”電價審議委員會本周五將召開會議，據瞭解，漲電價方案已經出爐，預計是民生用電漲10%以內，而產業用電漲5%內，整體平均大概在6%。這已經是近4年來第5次調漲電價。



國民黨團今召開“四年五度漲電價！撥補3000億無效！”記者會，包括黨團書記長王鴻薇、黨籍“立委”楊瓊瓔、黃健豪、張嘉郡等人出席。



王鴻薇表示，包括蔡英文在內，多位民進黨政治人物都承諾過，“非核家園”政策不會造成缺電及電價調整，但這些承諾一一跳票。現在的“賴政府”還要針對民生用電下手，但電價一旦調漲，百業其漲，對民眾來說是難以承受之重。國民黨團要譴責“賴政府”，只想調漲電價或要所有納稅人撥補台電虧損，卻從來不想著怎麼去調整錯誤的能源政策。



王鴻薇提及，當年民進黨要修電業法時，就飽受質疑，當時有網友說，若電業法修法通過導致2025年廢核之前，導致電價比2016年的平均電價貴，就由民進黨官員與民進黨“立委”來補多出來的部分，綠委吳秉叡當時跳出來說“贊成”。所以，接下來民眾收到電費單，是不是通通寄給民進黨主席賴清德和民進黨“立委”，請他們幫忙付電費？

