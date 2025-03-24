柯文哲指控被要脅　檢聲請勘驗不雅影片

柯文哲因涉貪遭起訴、羈押。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／台灣民眾黨前主席柯文哲日前在法庭內爆料指檢察官林俊言到看守所恐嚇他，指USB內有他的不雅影片，如果不配合要把這些內容送交法院。北檢已決定向法院聲請勘驗柯文哲USB中的相關資料夾，並且為證明沒有脅迫，同時聲請勘驗檢方偵訊柯文哲時的偵訊光碟。



柯文哲20日在法庭內爆料指林俊言檢察官到看守所恐嚇他，稱USB內有他的不雅影片。林揚言“若不認罪，就要交給法院，公開給社會大眾，這樣對你不好”等語。柯文哲笑稱還好他妻子家教嚴，他才沒被林俊言檢察官唬住。柯文哲在法庭質疑，為何認罪的朱亞虎及彭振聲等人都是林俊言檢察官訊問？



柯文哲痛罵，北檢違反偵查不公開，黨檢媒一體，賠掉司法信任度，還振振有詞指控他收賄。他當庭怒罵檢察官不要臉，承審法官許芳瑜連忙制止。



根據台媒報導，檢察官是在2024年11、12月間，全案接近偵查尾聲時，清查柯文哲的USB隨身碟內容。有部分柯文哲的私人書信、成長紀錄外，還有一些“與柯文哲本人無關的清涼影像”，都和偵查案情無關。因此詢問柯文哲，是否需要把這些內容區隔註記，以免因律師閱卷曝光個人隱私。



對於柯文哲反指這是在威脅恐嚇，檢察官的偵查手段頻遭外界質疑有不正訊問疑慮。北檢決定聲請勘驗當時偵訊錄音錄影光碟，同時勘驗USB內的“woman”等相關資料夾，以證實檢方所說屬實。



法界人士分析，此事件的重點應為“檢察官有無拿”不雅影片來恐嚇，而不是“有沒有”不雅影片。