解析台軍演習　鄭繼文：無法契合實際情況

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文。（中評社 資料照） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）台軍方近期接連舉辦“漢光41號”演習以及“城鎮韌性”演習，資深軍事媒體人、亞太防務雜誌總編輯鄭繼文接受中評社訪問表示，雖然軍方為了因應日漸嚴峻的兩岸情勢，有擴大演習的規模，但觀察操演科目及情境想定上，仍無法契合實際情況。



鄭繼文指出，例如演習中未看見對解放軍無人體系的反制作為，在城鎮戰的想定方面，台灣光是能源設施採取需仰賴外部供應的煤、氣發電，就不足以支持城鎮作戰，那相關的演訓恐怕是沒有太大的意義。



台軍今年度漢光41號演習，從今年2月展開“高階幹部圖上兵推”啟動，4月將接續“電腦輔助指揮所演習”、7月份則進行“實兵演練”。根據軍方報告，今年演習以大陸灰色地帶進入及2027年攻台可能行動為想定發展基礎，引發熱議。



鄭繼文說，今年漢光41號演習主要聚焦於模擬解放軍在灰色地帶的行動，並針對“由演轉戰”的可能情境進行相應操演，試圖從常態化訓練轉向實戰化應變，但觀察這一周內各式操演，其內容與先前多次的漢光演習科目設計高度重疊，僅在規模、啟動反應速度上略有不同，面對現實兩岸局勢時，這樣的設定顯然未能完全契合當前的情況。



鄭繼文指出，解放軍近年在軍事力量的發展上，尤其注重無人體系的建置，但目前演練中對於無人機如何反制、針對性防衛等部分幾乎未見展現，而這正是解放軍近年來極力發展的重點。解放軍不僅在無人機運用上持續加強，還在無人船艇、無人狼群等新型態作戰裝備的部署，有前所未有的進步，這些變化都已在其他操演中逐步露出端倪。然而，台軍目前的演習內容卻對這些未來威脅未能給予足夠重視，這使得整體演練成效受到質疑。

