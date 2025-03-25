賴17條衝擊陸客金門觀光？李文良：密切注意

金門縣副縣長李文良。（金門縣政府提供） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）賴清德宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，金門觀光業者擔心恐怕影響陸客來金觀光意願。金門縣副縣長李文良接受中評社訪問表示，目前金門方面與大陸方面對於陸客來金觀光旅遊的政策，並未出現改變，縣府會密切注意相關發展及變化。



賴清德3月13日提出5大“國安”威脅和17項因應策略，並將大陸定調為“境外敵對勢力”，掀起兩岸波瀾，金門、馬祖位居第一線，與大陸關係密切，目前大陸開放福建地區民眾可以赴金、馬旅遊，地方觀光業者憂心，若未來台官方加強審查，加上兩岸氛圍不佳，恐怕影響陸客旅遊意願，衝擊觀光發展。



可能參選2026金門縣長的副縣長李文良向中評社表示，目前沒有特別接收台北方面的指示，要求金門縣府對兩岸觀光措施做出調整，現階段一切照舊，他理解地方觀光業者的擔心，但目前還沒有發生變化，站在縣府的立場，當然是希望兩岸觀光互動能夠正常，對地方經濟發展有幫助。



至於會否擔心兩岸關係緊縮，影響金門觀光？李文良表示，縣府不會特別去預期還沒發生的事，希望能夠如常，近期金廈小三通的運量也沒有因為賴17條而出現變化，當然，縣府也會密切注意相關發展及變化，並做出即刻因應措施。



金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，目前陸客訪金從2024年10月開放以來，約近7萬多人次，與過去單日破萬人次相比，還是有落差，不過陸客對金門的觀光發展畢竟有利，希望這扇門能持續敞開，並恢復往昔榮光，假設後續若兩岸再次陷入嚴峻氛圍，陸客來台旅遊再次銳減，那就是走回頭路，非觀光業所樂見。



根據金廈小三通出入境人次統計，去年10月大陸開放福建居民遊金後，當月出入境共11萬842人次、11月上揚至14萬3555人次、12月15萬7620人次、今年1月份14萬8148人次、今年2月份則出現下滑，降為12萬9544人次，是否與兩岸氣氛變化有關，值得觀察。

